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الإثنين، 31-07-2023 09:08 ص

الاحتلال يصيب 5 شبان بالرصاص في رام الله

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - 
أصيب خمسة شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة المغير شرق رام الله.

وقال رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت البلدة، واعتلى قناصة أسطح عدة منازل، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، أدت إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في اليد، والقدم، واثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، والعشرات بالاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، والتي تحمل اسم "حديقة الشهداء".

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب عباس أبو عليا من منزله في البلدة.


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وفا


 




 

 


 

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