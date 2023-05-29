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الإثنين، 29-05-2023 06:03 ص

الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين

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الوكيل الإخباري - أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدة أحياء من مدينة جنين. 

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وقالت مصادر أمنية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.


وأضافت تلك المصادر ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.


ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف منها منزل لعائلة الهصيص، كما اعتقلت الشابين: نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.

 

وفا


 




 

 


 

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