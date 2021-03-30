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الثلاثاء، 30-03-2021 03:50 م

البالغة 18 عاما

الاحتلال يضيف 9 شهور جديدة على مدة حكم الأسير مصطفى خدرج

مصطفى
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أفاد نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أضافت 9 شهور على مدة حكم الأسير مصطفى خدرج البالغة 18 عاما.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن خدرج خلال شهر آذار/ مارس الجاري، بعد قضاء مدة حكمه.


يُشار إلى أن الأسير خدرج (37 عاما) من قلقيلية، معتقل منذ عام 2003، وخلال عملية اعتقاله، أُصيب بأكثر من 15 رصاصة في أنحاء متفرقة في جسده، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، ويقبع اليوم في سجن "مجدو".

 

المصدر : وفا

 

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