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الثلاثاء، 19-01-2021 11:01 ص

الاحتلال يطرح عطاءات لبناء حي استيطاني جديد بنابلس

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الوكيل الاخباري - طرحت شركات استيطانية في شمال الضفة الغربية عطاءات لبناء حي استيطاني جديد شمالي مستوطنة "ايتمار" جنوبي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، انه سيتم إقامة حي استيطاني بأساسات مكتملة وليس منازل مركبة، ويشمل بناء العشرات من المنازل بمساحات متشابهة تصل الى 150 مترا مربعا مع حديقة كبيرة، يجري التسويق حاليا لبيعها قبيل البدء بتشييدها.

 

ويأتي الإعلان عن المشروع بعد يوم واحد من المصادقة على بناء 792 وحدة استيطانية تتركز غالبيتها في شمال الضفة الغربية، من بينها مستوطنة "ايتمار" المذكورة.

 

وتجثم على أراضي مدينة نابلس 13 مستوطنة، و55 بؤرة استيطانية، وتقطع أوصالها الطرق الاستيطانية الالتفافية بطول 104 كيلومترات، والتي تسببت بتدمير ما مساحته 10393 دونما.

 

ويقيم الاحتلال 24 معسكرا له في أراضي نابلس ويفرض إغلاقا على 80 منطقة.


--(بترا)

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