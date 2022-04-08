الاحتلال يطلق الرصاص على الصيادين ويحتجز 4 منهم قبالة شاطئ رفح

الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مراكب الصيادين واحتجزت أربعة منهم، واستولت على مركبين قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفاد مراسل "وفا"، نقلا عن أحد الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ رفح، واحتجزت مركبي صيد على متنهما أربعة صيادين، ونقلتهم إلى ميناء أسدود القريب من غزة، ثم أفرجت عنهم واستولت على المركبين.



وأضاف أن بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها وأرغمتها على مغادرة المكان إلى الشاطئ.



وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر القطاع.

وفا