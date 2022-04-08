الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

الشيف التركي بوراك يؤدي صلاة الجمعة في الأقصى

تراجع أسعار النفط عالمياً

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً

الأردن يرحب بعودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان

بيان صادر عن الغذاء والدواء بشأن شوكولاتة كيندر في الأسواق المحلية

الملك وولي العهد يؤديان صلاة الجمعة الأولى من رمضان في العقبة - صور

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المالية مع السعودية

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

فعاليات رمضانية للأطفال في معان

الجمعة، 08-04-2022 02:08 م

الاحتلال يطلق الرصاص على الصيادين ويحتجز 4 منهم قبالة شاطئ رفح

رفح


الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مراكب الصيادين واحتجزت أربعة منهم، واستولت على مركبين قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل "وفا"، نقلا عن أحد الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ رفح، واحتجزت مركبي صيد على متنهما أربعة صيادين، ونقلتهم إلى ميناء أسدود القريب من غزة، ثم أفرجت عنهم واستولت على المركبين.


وأضاف أن بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها وأرغمتها على مغادرة المكان إلى الشاطئ.


وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر القطاع.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وصول

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

بوراك

الشيف التركي بوراك يؤدي صلاة الجمعة في الأقصى

الاقصى

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

www

الإعلام العبري : لم نرى مثل هذا المشهد

fff

الإعلام العبري : استشهاد أحد منفذي عملية تل ابيب والاشتباكات مع آخر

17778476_101

وقفة دعم للمعتقل أحمد مناصرة والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال

أخبار متعلقة
اسعاف

مصرع فلسطيني من خان يونس بعيار ناري

YY6XO

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر خان يونس

517193

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة

158357469331864800

زوارق الاحتلال تعتدي على الصيادين في بحر غزة

9998739091

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر رفح

517193

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر رفح