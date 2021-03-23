الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

كندا توصي بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

ندوة عن التخصصات الراكدة وأثرها على البطالة

مادبا: اختتام فعاليات مبادرة تمكين المرأة

نقابة المحروقات تدعو للتوحد في مجابهة كورونا

مواطن يتبرع بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن

توضيح حول تصنيف مركز البلقاء التطبيقية كبؤرة لانتشار فيروس كورونا

نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات وفق استطلاعات للرأي

مطالبة باستثناء العقبة من الحظر

توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

الثلاثاء، 23-03-2021 10:00 م

الاحتلال يطلق الرصاص على مراكب الصيادين في غزة

th


الوكيل الإخباري- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الرصاص تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

اضافة اعلان

وقالت مصادر فلسطينية ، إن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأرغمتها على ترك المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.


وتتعمد زوارق الاحتلال الحربية مهاجمة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

المصدر: وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغلاق

الاحتلال يغلق مداخل عدة قرى في رام الله

اعت

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في بلدة سلوان

11201823161289

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بنابلس واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة والقدس

اسير

جنين: الأسير محمد مرعي يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

163995995_3835090773235708_4330121452826476522_o

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

9999108144

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

أخبار متعلقة
EbVlgIhWoAkGXwl

الاحتلال يطلق النار على مزارعين في غزة

9bd8b329-3146-46cb-a972-6a642db7a982

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المدنيين

131371

إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

015017618eb6f5c8df65b19dc6d7de76

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

r-1

غزة.. وفاة مواطن في حادث سير

mwumK

بحرية الاحتلال تصيب طفلتين بالرصاص في غزة