الاحتلال يطلق الرصاص على مراكب الصيادين في غزة

الوكيل الإخباري- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الرصاص تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية ، إن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأرغمتها على ترك المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.



وتتعمد زوارق الاحتلال الحربية مهاجمة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



المصدر: وفا

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