الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين شمال القطاع

الوكيل الإخباري-أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.



وأفاد مراسل وفا بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر السودانية شمال غرب غزة، وكذلك بحر بيت لاهيا شمالا، وأجبرت الصيادين على التراجع والانسحاب من البحر.



يذكر أن الزوارق الإسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز بشكل يومي وتقوم بملاحقة الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.

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