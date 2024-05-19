الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ محاولة طعن في القدس

الوكيل الإخباري- تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "محاولة طعن جنود على حاجز في بلدة أبو ديس " دون وقوع إصابات.

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من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر العسكري، جنوب شرق القدس المحتلة، أطلقت النار تجاه شاب قرب الحاجز.



وأفادت مصادر وشهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه شاب لدى مروره عبر حاجز الكونتنير الفاصل بين وسط وجنوب الضفة الغربية، ومنعت الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليه أو تقديم إسعافات له.



وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل وتسببت بأزمة مرورية خانقة، واحتجزت مئات المركبات المارة عبر الحاجز العسكري.









