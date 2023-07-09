الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

147826 طالبا وطالبة يواصلون التقدم لامتحان التوجيهي غدا

16 ألف قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال عام

عقرب سام يلدغ طفلة 4 أعوام في الكرك وهذه حالتها الصحية

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بالقدس

خبير أمني: لابد من التشدد في الغرامات وعقوبة الحبس على مخالفات السير الخطرة - فيديو

مهيدات يوضح حول أسعار الأدوية في الأردن

مقتل أردني في نيويورك والخارجية تتابع

مشروع لنقل الغاز الى عمّان والزرقاء عبر شبكة أنابيب

هام المعونة الوطنية حول برنامج الدعم النقدي الموحد

نقابة أصحاب محلات الذهب تحذر المواطنين من أسلوب احتيالي جديد

الأحد، 09-07-2023 09:48 م

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بالقدس

1688922214379


الوكيل الاخباري - أصيبت سيدة فلسطينية مساء اليوم الاحد بجراح، جراء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

اضافة اعلان


وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على السيدة الفلسطينية في شارع “حاييم بار ليف”، في محطة للقطار الخفيف في المدينة المقدسة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال.


ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى المكان؛ فيما عززت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في المنطقة، وفي الشوارع المحيطة بها.


وصرحت مصادر طبية إسرائيلية أن السيدة مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، مثلما أظهرت مشاهد فيديو لحظة اعتقالها من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_32GL9AH

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة

1013678274_961_0_4049_3088_1920x0_80_0_0_c8e6ea2a37eee29da1368b67d9ad2ad1

الاحتلال يحكم على شاب من العيسوية بالسجن 14 عاما

ك

قوات الاحتلال تعتدي على شابين في القدس

ى

الاحتلال يقتحم موقع أثري في نابلس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

5

الاحتلال يستدعي مقدسيا مصابا بمتلازمة داون للتحقيق معه

أخبار متعلقة
888

الرئاسة الفلسطينية: قيام دولة مستقلة هو الحل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة

احتلال 55

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم قلنديا

main_image6496f37403e43

استشهاد فلسطيني بمخيم عسكر في نابلس

8

فيديو - شهيد وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

WafaImage (6).jfif-7abe13ac-6997-4d60-bf5a-9a92bcfddd12.jfif

50 ألف مُصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى