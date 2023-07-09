الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بالقدس

الوكيل الاخباري - أصيبت سيدة فلسطينية مساء اليوم الاحد بجراح، جراء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على السيدة الفلسطينية في شارع “حاييم بار ليف”، في محطة للقطار الخفيف في المدينة المقدسة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال.



ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى المكان؛ فيما عززت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في المنطقة، وفي الشوارع المحيطة بها.



وصرحت مصادر طبية إسرائيلية أن السيدة مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، مثلما أظهرت مشاهد فيديو لحظة اعتقالها من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

