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الأحد، 21-03-2021 08:51 ص

الاحتلال يطلق النار على مزارعين في غزة

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الوكيل الإخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب مجموعة من المزارعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع.
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وأفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق رفح قامت بإطلاق النار على مجموعة المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم على مقربة من مطار غزة المدمر شرق المدينة، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

كما فتحت قوات الاحتلال النار وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيادين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.


 




 

 


 

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