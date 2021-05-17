الإثنين 17-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إطلاق اسم ' سيف القدس ' على مولود في رفح

الظهراوي: 130 نائبا أجمعوا على طرد سفير الاحتلال من المملكة

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

الخصاونة : لطالما امتزج الدم الأردني مع الدم الفلسطيني دفاعاً عن القضية الفلسطينية

الصفدي : استقرار المنطقة يتم إذا حصل الشعب الفلسطيني على حقوقه

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أشهر

تأخير محدود لأدوار المياه في بعض مناطق عمان

تحدث عن آخر ما دار بينهما.. مشهد استثنائي لشاب يودع خطيبته بعد استشهادها في غزة

النفط يصعد وسط حالة من الحذر في آسيا

باحث اقتصادي : سابقة في انهيار اقتصاد الاحتلال - وثيقة

الإثنين، 17-05-2021 10:53 ص

الاحتلال يطلق قنابل محرمة دوليا على غزة

مصنع


الوكيل الإخباري - قال مدير الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الاثنين إن مدفعية الاحتلال أطلقت 8 قنابل فوسفورية منذ صباح اليوم على قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاحتلال يدمر البنى التحتية ويستهدف الطرق لعرقلة عمل الدفاع المدني .


 واستهدف الاحتلال صباح اليوم، مصنعاً للإسفنج شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، بعدة قنابل فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، بحسب بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.


وقال البيان، إن القصف أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في مخازن المصنع، كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.


وأضاف "تواجه فرق الإطفاء منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة".


وأكمل البيان "نُحذر من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده".

 

الأناضول

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210510_2_48215676_65008762-1170x600

سقوط صاروخ بشكل مباشر على احد المنازل في اسدود المحتلة - صور

h_55618884

كتائب القسام : تم استهداف بارجة حربية اسرائيلية قبل قليل

4ffA4Kay4UqUpNULo9OZLK7tUbyFBGADe1Wp0lvg

كتائب القسام تعلن رسميا : تم البدء بضربة صاروخية كبرى الان

موا

إطلاق اسم ' سيف القدس ' على مولود في رفح

153991961850708900

جيش الاحتلال يطلب من المستوطنين في محيط غزة الدخول الى الملاجئ فوراً

E1k3wZ-XIAc_YZ4

نداء عاجل من كهرباء غزة : لدينا القدرة على العمل ليومين او ثلاثة فقط

أخبار متعلقة
15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

قاسم : جريمة قتل الأطفال بغزة تكشف حجم إرهاب الاحتلال

15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

غارات اسرائيلية جديدة تستهدف قطاع غزة

يييي

فيديو مؤثر ... والدة أحد الشـهـداء بغزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس

796fea6f-c0d7-4107-a646-ed3bbcc85793

20 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة

1

الاحتلال يغلق معبر كرم ابو سالم التجاري مع غزة

h_55618884

كتائب القسام تحذر : ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو