الاحتلال يطلق قنابل محرمة دوليا على غزة

الوكيل الإخباري - قال مدير الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الاثنين إن مدفعية الاحتلال أطلقت 8 قنابل فوسفورية منذ صباح اليوم على قطاع غزة.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاحتلال يدمر البنى التحتية ويستهدف الطرق لعرقلة عمل الدفاع المدني .



واستهدف الاحتلال صباح اليوم، مصنعاً للإسفنج شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، بعدة قنابل فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، بحسب بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.



وقال البيان، إن القصف أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في مخازن المصنع، كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.



وأضاف "تواجه فرق الإطفاء منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة".



وأكمل البيان "نُحذر من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده".

الأناضول