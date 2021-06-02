الاحتلال يطور مشروعا ضخما لتغيير معالم حي الشيخ جراح

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال بأن العمل جار على مشروع ضخم لتغيير معالم حي الشيخ جراح ومنطقة باب العامود بالقدس، وتحويلها من مركز صراع إلى "مركز ترفيهي نابض بالحياة".

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وأوضحت الصحيفة أن بلدية القدس تأمل في تغيير صورة منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح "عن طريق تجديد معماري شامل بتكلفة 70 مليون شيكل"، يشمل "بناء جادة حضرية فسيحة ونابضة بالحياة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها على باب العامود".



وستشمل الخطة تجديد المنطقة العامة، ومنطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان إلى الطرف الجنوبي من حي الشيخ جراح، "مع الحفاظ على القيم التاريخية للفضاء".



كما سيتم تطوير محور شارع السلطان سليمان والأنبياء المطل على الأسوار، فضلا عن تشييد شارع مظلل به صفان عريضان من الأشجار في الموقع الذي سيربط مركز الأعمال بأبواب المدينة القديمة.



وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليون إن المشروع يهدف إلى "تعزيز العلاقات مع سكان شرقي المدينة وتحسين حياة السكان".

المصدر : روسيا اليوم