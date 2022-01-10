الاحتلال يعتدي على فلسطينيين بالنقب تصدوا لعمليات تجريف أراضيهم

الوكيل الإخباري-اعتدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على فلسطينيين في منطقة الأطرش منزوعة الاعتراف بالنقب، بعد تصديهم لعمليات تجريف أراضيهم.

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وأفاد شهود عيان ل وفا ، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عدد من الفلسطينيين بالمنطقة، واعتقلت عددا من الشبان.



وأعلن الأهالي في منطقة الأطرش بالنقب أن غدا الثلاثاء سيكون يوم إضراب عام وشامل سيشمل المدارس وكافة المرافق الحياتية، كخطوة احتجاجية ضد الاعتداءات المتكررة من قبل الحكومة الاسرائيلية التي تحاول هدم البيوت العربية.



ويواجه أهالي النقب، هجمة شرسة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لهدم مساكنهم وترحيلهم من أراضيهم، إضافة لحملات تحريض متواصلة يشنها الاعلام الاسرائيلي ضدهم.



وفا

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