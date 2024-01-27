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السبت، 27-01-2024 03:47 م

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ويمزق علم فلسطين وصور الشهداء جنوب جنين

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الوكيل الإخباري - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من الفلسطينيين بالضرب، ومزقت علم فلسطين، وصور الشهداء جنوب جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مفارق قرى وبلدات: يعبد، وكفيرت، وعرابة، وعجة، وعنزة، وجبع، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ، وفتشتها، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من الشبان، خاصة بالقرب من يعبد، وكفيرت، وعرابة، ومركة.


وأشارت إلى تلك القوات مزقت أعلام فلسطين، وصور الشهداء، المنصوبة على دوار عنزة وعجة جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.


 




 

 


 

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