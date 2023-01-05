الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 09:39 ص

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من القدس

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة شبان من محافظة القدس.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الأسير المحرر رائد مطير، ونجله صامد، بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله والعبث في محتوياته.


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى علي عطون شقيق الأسير محمد عطون المعتقل منذ أسبوعين، بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.


كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر لم تعرفه هويته بعد من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، عقب مواجهات اندلعت في المكان.


وفي سياق  متصل استدعت قوات الاحتلال المقدسيين عدنان الكركي، وخالد الزير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للتحقيق معهما.

 

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