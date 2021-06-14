الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

التنمية : ضبط متسولة تمتلك سيارتي نقل مشترك وشحن

بدء حملة تبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

يشترط تلقي اللقاح لدخول العقبة اعتبارا من 1 تموز

الصحة : تعيين 500 شخص من الكوادر الصحية قريبا

أسعار الذهب الإثنين 14/6/2021

وفيات الإثنين 14/6/2021

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

التجول خلال الحظر الليلي وتقديم الأرجيلة اعتبارا من الثلاثاء

قرارات حكومية قيد الانتظار لدخول حيز التنفيذ

الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

الإثنين، 14-06-2021 08:55 ص

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

620211085515107587813


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جمال عوني العدم من بلدة بيت أولا، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر يعقوب ابو عرام من يطا، وزاهي سمير محمد الشوامرة من قرية دير العسل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل عرف من أصحابها منذر العملة في بلدة بيت أولا وعاطف وريدات في الظاهرية، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

اضافة اعلان
 

المصدر: وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الآلاف يحتفلون في تل أبيب بالإطاحة ببنيامين نتنياهو

e

فتح معبر رفح بصفة استثنائية

w

فلسطين: سياسات حكومة بينيت ربما تكون أسوأ من سابقتها

وقفة

جنين.. وقفة إسناد مع 5 أسرى مضربين عن الطعام

331455_5_1623137510

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

خيم

الاحتلال يهدم خياما سكنية تأوي 15 فلسطينيا في رام الله

أخبار متعلقة
15

الخليل: الاحتلال يفتش منازل ويستدعي عدة فلسطينيين لمراجعة مخابراته

a4ef513a-2da7-4743-abeb-2510dba30d30

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويستدعي آخرين في الخليل

e2df7f48d01484c4f20271d86a72022c

الاحتلال يعتقل فلسطينيا وسط الخليل

9998767176

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

dba79ba4-60cc-49ec-a5e7-736fe461729c

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الخليل

m-642-اخبار-فلسطين-الاحتلال-يعتقل-شابا-جنوب-الخليل

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقله جنوب الخليل