الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اربعة فلسطينيين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمود رزق عيسى المسالمة (25 عاما) ولؤي سمير عيسى ابو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، واقتادتهم بعد أن عاثت بمحتويات منازلهم خرابا، الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا