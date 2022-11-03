الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

الوكيل الإخباري-

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة نابلس.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وفتشت عددا منها، وعاثت بها خرابا، واعتقلت كلا من: محمد فطوم، وخالد علاء الطويل من شارع المريج، وصمصام العطعوط من الجبل الشمالي.وأضافت المصاد ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الفلسطيني محمد جوري في شارع تل واعتقلته.وفي السياق، أعادت قوات الاحتلال فتح حواجز حوارة بكلا الاتجاهين، ودير شرف المغلق بالسواتر الترابية، صباح اليوم.كما أعلنت عن فتح طريق المربعة تل، المغلق بالسواتر الترابية، وطريق زواتا ظهر اليوم.