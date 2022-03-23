الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طالبتان جامعيتان في نابلس

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طالبتان في جامعة النجاح من محافظة نابلس.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت الشابين يوسف وجيه قط (٢٢ عاما)، وغيث عامر نصار (٢٠ عاما).



كما داهمت تلك القوات شارع القدس شرق نابلس واعتقلت عائدة المصري ابنة الشهيد عمار المصري من منزلها، وآمنة بلال اشتية بعد أن اقتحمت منزلها في قرية تل غرب نابلس.



وفا

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