الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قرية بير الباشا جنوب جنين

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من قرية بير الباشا جنوب جنين، واستولت على مبلغ مالي وحطمت محتويات منزله.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر وسام وليد خشان، عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، واستولت على مبلغ 3 آلاف شيقل و4 هواتف خلوية.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسير خشان بالضرب أثناء اعتقاله، علماً أنه أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وفا

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