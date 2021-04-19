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الإثنين، 19-04-2021 10:46 ص

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم طولكرم

ج
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أسيرا محررا من مخيم طولكرم.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المحرر عدنان خضر الحصري (56 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وكان الأسير الحصري اعتقل لأول مرة عام 2004 وخضع للاعتقال الإداري مدة 10 شهور، ليعاد اعتقاله عام 2006 ووضع تحت رهن الاعتقال الإداري مدة عامين، وفي عام 2011 اعتقل وحكم عليه إداريا لمدة عام آخر، وفي عام 2013 أمضى الحصري مدة عامين ونصف في الاعتقال الاداري.


وفي عام 2017 أعتقله الاحتلال وأمضى 11 شهرا في الاعتقال الاداري أيضا، واعتقلت قوات الاحتلال الحصري آخر مرة بـ 11-6-2019، ليفرج عنه بعد قضاء 15 شهرا بالاعتقال الاداري.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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