الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل :عودة فئة محدودة إلى المدارس خلال أيام

مطالبات شعبية بالعدول عن ساعات الحظر الليلي

الهواري وزيرا للصحة والشمالي للعمل - صور

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المحامين لـ الوكيل :منع حبس المدين ينعكس سلباً على أمن المجتمع

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

التوقيع على تعهد عند اختيار التعليم عن بُعد لطلبة المراكز الخاصة

كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أشهر

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

الإثنين، 29-03-2021 12:17 م

يستدعي شقيقه

الاحتلال يعتقل أسيرا مقدسيا فور الإفراج عنه

اسير
توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأسير المقدسي مجد بربر من سكان حي رأس العامود بالقدس المحتلة، فور الإفراج عنه من سجن النقب، بعد قضائه محكوميته البالغة 20 عاما في سجون الاحتلال.

اضافة اعلان

وأفادت زوجة الأسير فاطمة بربر في تصريحات صحفية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها بربر، فور الافراج عنه، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية" غرب القدس، كما استدعت شقيقه عز الدين بربر للتحقيق معه.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقال

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

دج

الاحتلال يعتقل طفلا من مخيم عايدة

احتل

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

خربة ه

الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا

2411e3b2-fc5b-429a-a558-72529424d8b7

66 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فل

مصرع شاب جراء حادث سير في أريحا

أخبار متعلقة
131371

إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

c1238cc5-2bf9-4927-a40b-0ca0bb69612d

الاحتلال يعتقل 3 شبان على حاجز الزعيم في القدس

unnamed

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

9998969243

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

90280379-f4d8-491c-b578-33c753a1877f

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال واعتقال رابع جنوب الخليل

-1862474104 (1)

الاحتلال يقتحم عددا من الأحياء في البلدة القديمة بالقدس