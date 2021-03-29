الاحتلال يعتقل أسيرا مقدسيا فور الإفراج عنه

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأسير المقدسي مجد بربر من سكان حي رأس العامود بالقدس المحتلة، فور الإفراج عنه من سجن النقب، بعد قضائه محكوميته البالغة 20 عاما في سجون الاحتلال.

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وأفادت زوجة الأسير فاطمة بربر في تصريحات صحفية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها بربر، فور الافراج عنه، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية" غرب القدس، كما استدعت شقيقه عز الدين بربر للتحقيق معه.

المصدر : وفا

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