الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، اسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط احمد صلاح في تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، صامد محمود صلاح (20 عاما)، وحسن خالد صلاح (21 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

المصدر : وفا

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