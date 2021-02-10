الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، اسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد الناشط احمد صلاح في تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، صامد محمود صلاح (20 عاما)، وحسن خالد صلاح (21 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
المصدر : وفا
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