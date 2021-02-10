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الأربعاء، 10-02-2021 09:18 ص

فجر اليوم الأربعاء

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في بيت لحم

فجر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، اسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط احمد صلاح في تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، صامد محمود صلاح (20 عاما)، وحسن خالد صلاح (21 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

 

المصدر : وفا 

 

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