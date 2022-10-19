الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وافادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وهم: محمد عيد بركات (٣٨ عاما)، وجهاد احمد دعيس (٢٨عاما)، وصدام حسين مناصرة (١٧عاما)، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. كما اعتقلت من مدينة الخليل المواطن صلاح رشيد ابو حديد، واقتادتهم الى مراكز التوقيف والاعتقال.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا