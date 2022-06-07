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الثلاثاء، 07-06-2022 08:09 ص

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم ويستدعي آخر

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، اربعة شبان من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.  

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وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، جهاد عيسى معالي (28 عاما)، ويوسف الياس سراحنة، والياس محمد سراحنة، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. 


وأضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات. كما اقتحموا منزل الشهيد ايمن محيسن، ومزقوا صوره المثبتة على واجهات المنزل.  


وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، عبد كامل عيد الكامل (32 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم.  


وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال الشاب رائد موسى شعيبات (26 عاما)، من مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد دهم منزله وتفتيشه. 

 

وفا


 




 

 


 

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