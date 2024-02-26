الاحتلال يعتقل العشرات من عمال غزة في نابلس

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، فلسطينيا من مدينة نابلس، والعشرات من عمال غزة المقيمين في المدينة.

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وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن عددا من الآليات العسكرية والجيبات الاحتلالية اقتحمت مدينة نابلس من محاور عدة، وداهمت ملعب البلدية في منطقة رفيديا، وقامت باعتقال عشرات الفلسطينيين من عمال غزة هناك، بعد أن اعتدت على بعضهم بالضرب، وأحرقت الحاجيات التي كانوا يستخدمونها.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت شوارع القدس، والتعاون، وحطين في المدينة، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمد الأشقر من شارع حطين.



كما صادرت قوات الاحتلال مركبة من شارع حطين، وداهمت "مطبعة" تعود للفلسطيني بلال عورتاني، وفتشتها وحطمت محتوياتها.

