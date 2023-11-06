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الإثنين، 06-11-2023 07:35 ص

الاحتلال يعتقل تسعة شبان من القدس

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تسعة شبان من بلدات شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت أمير عيد فوزي أبو عيد، والشقيقين نزال وحسين خالد خضور، والأسير المحرر أحمد محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد ماهر الجمل من بلدة بيت سوريك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جمال ريان، ورشيد بسام داوود، وأنس ياسين ريان، وداوود فضل داوود، من بلدة بيت دقو، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قطنة، وبيت عنان، وبير نبالا، شمال غرب القدس.

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وفا

 




 

 


 

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