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الخميس، 15-09-2022 10:01 ص

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مواطنين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر قتيبة جرادات، ومجدي محمد عريف جرادات، واحمد حسن الفروخ، ومؤمن عزيز الفروخ، من بلدة سعير، والشقيقين عامر، وناصر اسماعيل ابو فنار من بلدة يطا، وأحمد كمال غنيمات، ومجد عبد الغفار غنيمات من صوريف، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 

وفا


 




 

 


 

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