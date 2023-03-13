الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل أربعة فلسطينيين، وهم: معين محمد بدوي الزهور، ومحمد أحمد العصافرة، وأسيد صبري الزهور، وعماد حسين الزهور.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة ترقوميا غرب الخليل الشقيقين حسن وعلاء مازن أبو دبوس، ومن بلدة دورا الشقيقين خالد وحافظ الفسفوس، كما احتجزت مصور وكالة "وفا" ومنعته من التصوير، ومن مدينة الخليل اعتقلت موسى أيمن القواسمي.



كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة، عُرف من أصحابها: أحمد وإسماعيل الحروب، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا