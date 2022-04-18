الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



يذكر أن قرية حوسان تتعرض منذ فترة لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص على المواطنين أثناء مرورهم في منطقة "لمطينة" على المدخل الشرقي، حيث استشهد قبل أسبوع مواطنين، إضافة الى اعتقال شبان وفتية.

وفا