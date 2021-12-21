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الثلاثاء، 21-12-2021 02:06 م

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال وأحد حراس الأقصى

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير السلايمة، وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم بين (12-13 عامًا) من راس العامود وسلوان جنوب المسجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.


واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب الأقصى.


كما اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي خلال اقتحام منزله في بلدته العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته.


يذكر أن الأسير العيساوي تحرر من الأسر منذ 4 أشهر فقط وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله منذ أيام.

 

وفا

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