الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من طولكرم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان بينهم شقيقان من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

اضافة اعلان



وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وسام (24 عاما)، وعبد حفظي أبو لبدة (19 عاما)، والشاب بهاء محمد فياض ( 27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة من "المستعربين"، بحماية قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب المبرح على الفلسطيني محمد فياض الشيخ يوسف (56 عاما)، عقب اقتحام منزله واعتقال نجله بهاء، ما أدى الى إصابته بكدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.



واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عزبة الجراد وضاحية ذنابة شرق المدينة.



وفا

