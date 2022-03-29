الثلاثاء 29-03-2022
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الثلاثاء، 29-03-2022 11:46 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين  من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ناجح مهدي الجعبري، وعلاء عاصم الجعبري من مدينة الخليل، كما اعتقلت الشاب عمرو ماهر عبيد (32 عاما) على حاجز الكونتينر جنوب شرق القدس.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا

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