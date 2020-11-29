الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 29-11-2020 10:22 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت كاحل، ومخيم العروب، شمال الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت الشاب محمد مصطفى الحسينية (24 عاما)، واعتدت على شقيقه بالضرب واستولت على جهاز حاسوب "لابتوب".


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ايباء عماد الدين وزوز، من منطقة الديك جنوب الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي عز الدين عصافرة (19 عاما) من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


 




 

 


 

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