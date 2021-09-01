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الأربعاء، 01-09-2021 09:23 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إياد البو من بلدة حلحول شمال الخليل، ووائل عايد ربعي من بلدة دورا جنوبا، ويسري أبو قبيطة أثناء توجهه الى عمله في الخط الاخضر على الطرق الالتفافي.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أحمد زيدان في بلدة خاراس وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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المصدر: وفا

 

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