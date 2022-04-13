الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من بلدات جبع وقباطية وكفراعي، كما اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب حنايشة، وأواب فؤاد يعاقبه، وزيد غالب الديسة، بعد إقتحامها بلدات قباطية وجبع وكفراعي، ومداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.



وأضافت المصادر ذاتها، ان مواجهات اندلعت بين الشبان في البلدات الثلاث وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن اصابات.



وصباح اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين.

وفا