الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين عند حاجز النبي صالح العسكري، وهم: محمد مجاهد تميمي (20 عاما)، وأحمد سامي عودة (22 عاما)، ومعتصم خليل تميمي ( 26 عاما).



وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن الفلسطيني طارق الزغل واستولت على حفار له أثناء عمله في بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.



وكانت قوات الاحتلال نصبت مساء أمس، حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدد من البلدات والقرى، ومنها: دير عمار، خربثا بني حارث، عين أيوب، بيتللو، نعلين، وادي الدلب "راس كركر"، جسر عين يبرود، المدخل الشرقي والغربي لسنجل، المغير، سلواد، والنبي صالح.

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المصدر: وفا