الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مصرف لبنان المركزي دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي

القبول الموحد تطرح 554 تخصصاً للعام الجامعي الجديد

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

بلدية عين الباشا : إجراءات عاجلة لحل مشكلة الحظائر في شارع الأردن - صور

لاستكمال فتح القطاعات .. الصحة تدعو لتسريع وتيرة التطعيم

ولي العهد يؤكد على أهمية دور الشباب

اغلاق منشأتين وانذار ومخالفة 96 منشأة في الزرقاء خلال شهر

السودان: ارتفاع عدد ضحايا سيول النيل الى 22 شخصا

استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند

إصابة خمسة أشخاص بثلاثة حوادث منفصلة صباح اليوم

الخميس، 12-08-2021 09:15 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

e111d823-2089-41c9-9fa9-b9698afdbd1e


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت المواطنين: محمد فتحي عايد حمايل، ومحمد عوض داوود.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد واعتقلت المواطن سلوم جودة.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر أيار/ مايو المنصرم، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وارتقى سبعة مواطنين خلال هذه المواجهات كان آخرهم الشهيد عماد علي محمد دويكات (38 عاما)، وأصيب واعتقل المئات.

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في جنين

80e39bb5-e91d-4212-bd93-837653cfa118

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة

20210117104741

الاحتلال يهدم منشأه تجارية في اللبن الشرقية

thumbgen

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

w

الاحتلال يحقق بقصف خلف 6 شهداء فلسطينيين

الاحتلال

الاحتلال يهدم عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في سلوان

أخبار متعلقة
thumbgen

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

d6c60249-508d-4fda-9320-c18cb086f2bb (1)

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيتا جنوب نابلس

280 (1)

البرلمان العربي يحذر من دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام الأقصى

5

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

zujtG

الاحتلال يهدم خزان مياه في فروش بيت دجن

احتلال

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من بيتا جنوب نابلس