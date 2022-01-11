الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 02:39 م

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ثلاثة مقدسيين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية فتيين – لم تعرف هويتهما- من محيط باب العامود بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت معاذ يوسف الشيوخي من بلدة سلوان جنوب الأقصى، واقتحمت منزل عائلة زيداني في البلدة بعد منتصف الليلة في محاولة لاعتقال الشاب عامر زيداني الذي لم يكن متواجدًا في المنزل.

 

وفا

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