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الأربعاء، 06-10-2021 09:03 ص

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم أشقاء في القدس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من مدينة القدس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أشقاء من بلدة العيسوية، وهم: عبد الله وعلي بكر مصطفى، وموسى وقيس ومروان هيثم مصطفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، وضياء الدين ناصر، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في أنحاء متفرقة من المدينة المقدسة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني محمد محمود عليان في العيسوية، وفتشته.

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المصدر: وفا

 

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