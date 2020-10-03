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السبت، 03-10-2020 03:05 م

من باب الأسباط

الاحتلال يعتقل حارسي مقبرة باب الرحمة بالقدس

ام
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اثنين من حراس مقبرة باب الرحمة، في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة، محمد الشلادة، وأحمد الدلال، من باب الأسباط بمدينة القدس.

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المصدر : دنيا الوطن


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