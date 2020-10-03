الاحتلال يعتقل حارسي مقبرة باب الرحمة بالقدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اثنين من حراس مقبرة باب الرحمة، في مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة، محمد الشلادة، وأحمد الدلال، من باب الأسباط بمدينة القدس.
المصدر : دنيا الوطن
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