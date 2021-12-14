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الثلاثاء، 14-12-2021 01:24 م

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين جهاد موسى شلالدة ومحمد كوازبة، عقب دهم منزليهما في بلدة سعير، وتفتيشهما.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف وراسنة، وقسام عاطف حلايقة من بلدة الشيوخ، وحسن مازن ابو دبوس من بلدة ترقوميا.


وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: عاطف رباع، وطالب وصقر الجندي، وسامر دبابسة، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات الفلسطينيين ، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا

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