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الثلاثاء، 11-01-2022 08:09 ص

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 4


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسين الشوملي، وعدي صالح صدوق من بيت ساحور شرق بيت لحم، والشقيقين بشار ومحمد نعيم المصري، ومحمد اياد المصري (20 عاما)، من مخيم الدهيشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


يشار الى أن الاحتلال صعد في الأيام الأخيرة من عمليات اقتحامه لمنازل المواطنين واعتقال الفتية والشبان، آخرها يوم أمس عندما تم اعتقال ثمانية مواطنين من مدينة بيت لحم وبلدتي بيت فجار والخضر.

 

وفا


 




 

 


 

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