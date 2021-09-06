الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الامعري واعتقلت: قصي خضر (20 عاما)، وباسل أبو حليمة (21 عاما)، ويزن أبو حليمة (20 عاما).



وفي بلدة سردا شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال اياد أبو شملة وهو طالب في جامعة بيرزيت، ومن بلدة أبو شخيدم اعتقلت محمد زياد قنداح (21 عاما).

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المصدر: وفا