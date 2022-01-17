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الإثنين، 17-01-2022 02:28 م

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، أغلبهم أسرى محررون.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: محمد البرغوثي وجودت البرغوثي من قرية كوبر، وغسان أبو عادي وإبراهيم أبو عادي من قرية كفر نعمة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني يوسف حسن موسى، بعد أن داهمت منزله من بلدة نعلين وفتشته.

 

وفا

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