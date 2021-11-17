الاحتلال يعتقل رئيس مجلس إدارة مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس سمير الأسطة، من مدينة نابلس.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن الشعبية من المدينة، واعتقلت الأسطة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



واستنكرت المؤسسة اعتقال قوات الاحتلال، لرئيس مجلس إدارتها، مؤكدة أن هذا الاعتقال استهداف لحرية الرأي والتعبير، ورسالة المؤسسة بتوثيق السير النضالية الفلسطينية الإنسانية للأجيال المتعاقبة

وفا