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الإثنين، 12-09-2022 08:20 ص

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت كلا من: يوسف شريف العجلوني، ومحمد النمس الرجبي، وبهاء غيث، وريان احمد الرجبي، واحمد محمد الرجبي.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت المواطن اسماعيل طلب احمد النطاح، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت الشاب رسلان رزق مسالمة (29 عاما).


كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات يطا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا


 




 

 


 

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