الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 01:03 م

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من بيت لحم

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عيسى ياسين العروج (22 عاما) من قرية حرملة، ومصعب طه العروج (25 عاما) من شارع الصف، ووائل صبحي العزة (42 عاما) من بلدة الدوحة، ومصعب خالد طافش (30 عاما) من بلدة زعترة، ومصعب ديرية (30 عاما) من بلدة بيت فجار، ومحمد ابراهيم سباتين (21 عاما)، وزكي تيسير زعول (17 عاما)، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وذلك عقب أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

 

وفا

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