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الأربعاء، 01-06-2022 08:53 ص

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من رام الله بينهم أربعة أطفال

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أربعة أطفال.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أطفال من قرية راس كركر، غرب رام الله، وهم: حمزة محمد يوسف نوفل، ومصطفى عبد اللطيف شعبان نوفل، ونصر عبد الفتاح نصر نوفل، وأحمد لؤي صالح سمحان، وجميعهم يبلغون من العمر (13 عاما)، وهم طلبة مدرسة.


وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد جهاد صدقة (27 عاما)، وكمال رشاد صدقة (25 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في قرية المدية، غرب المدينة.


ومن بلدة بيت سيرا، اعتقل جنود الاحتلال الشاب أحمد يوسف عنقاوي (26 عاما)، بعد اقتحام البلدة.


كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرحيم عيسى أبو سمرة (62 عاما)، في بلدة بيت لقيا، غرب رام الله.

 

وفا


 




 

 


 

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