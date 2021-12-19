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الأحد، 19-12-2021 12:30 م

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من السيلة الحارثية

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين من بلدة السيلة الحارثية، وسابعا من مخيم جنين.

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وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد يوسف جرادات، وابراهيم موسى طحاينة، ومحمود غالب جرادات، والشقيقين عمر وغيث أحمد محمد ياسين جرادات، وطاهر سليمان أبو صلاح، بعد أن داهمت منازلهم وعبث بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا.


وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن صالح يعقوب من مخيم جنين، على حاجز عسكري، قرب بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

 

وفا

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